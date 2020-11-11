反對派「給國王的信」 激怒泰國保皇黨

泰國反政府示威與支持君主制示威之間的關係轉趨緊張，泰媒昨日報道指，反政府示威者那封「給國王的信」內容激起整個泰國保守派社會的憤怒，泰國穆斯林立即表態撐君主制。有分析指，如當局未能妥善處理雙方關係，雙方可能發生暴力衝突。



素可泰撒瑪他拉開放大學的政治學家Yuthaporn Issarachai對現時的局勢表示擔心。警告現在不進行干預可能會導致局勢失控。泰國警方回應，如信中內容違法，他們將研究就信件和新聞進行立案。而泰國穆斯林昨日宣佈，支持君主制一方。聲明更指，保護「國家」、「宗教」和「君主制」是泰國社會的重要基礎。



泰媒報道指，有四名泰國抗議者向美國駐泰國大使館尋求庇護，但遭婉拒。大使館聲明，拒絕參與泰國的政治局勢，並澄清「庇護申請，必須僅在美國境內進行」，及「尋求庇護者必須由民事和移民機構管理。」



