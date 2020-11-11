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沙特考慮G20峰會前　從寬處理被囚女權人士

2020-11-11 列印
　　沙特阿拉伯當局考慮在二十國集團峰會前，從寬處理因爭取駕駛權而被囚的女權人士。據沙特駐英大使指，這些女權人士不只是要求駕駛權，而是犯了法。

　　報道指，其中一名被判囚的女權人士哈特羅爾，由上月二十六日起一直在獄中絕食，抗議當局不容許她與家人恆常見面；而她的家屬就指控，當局對她以酷刑對待，如單獨關押三個月、進行電擊、鞭打及性騷擾，而沙特當局已否認指控。

　　報道指，此外仍有至少五名爭取駕駛權而被捕的女權人士仍然在囚。

　　不過沙特駐英大使受訪時稱，這些女權人士不只是要求駕駛權，而是犯了法。只是圍繞應否繼續拘留她們的討論，為沙特造成太多政治損失，並不值得。

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