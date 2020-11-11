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白俄驅逐英國外交官 藍韜文斥屬完全錯誤

2020-11-11 列印
　　白俄羅斯早前宣佈兩名英國高級外交官為「不受歡迎人物」，而英國外相藍韜文昨日批評事件，白俄當局驅逐兩名「合法觀察示威」的英國外交官，做法是完全錯誤。而英國國防大臣華萊士就指控，盧卡申科政權正打壓言論自由。

　　白俄羅斯當局日前指控兩名英國高級外交官作出破壞行為，又指與外交官身份不符，已宣佈兩人為「不受歡迎人物」。據了解，兩人已經離境。

　　據當地傳媒指，兩人收集示威和局勢相關訊息，更多次與人權團體和非政府組織的代表會面。

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