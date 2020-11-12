拜登的過渡團隊在官方網站公佈大約五百人的工作人員名單。在未來兩個月內，他們將與不同政府部門及機構例如消費者金融保護局、國土安全部、郵政署等合作，安排過渡事宜。他於周二在特拉華州威爾明頓出席一項活動時，與記者交談，形容特朗普至今仍拒絕承認自己在選舉中落敗，是一件尷尬的事，對特朗普本身的影響力的承傳一點幫助也沒有。
拜登冀月底公佈內閣名單
拜登的過渡團隊在官方網站公佈大約五百人的工作人員名單。在未來兩個月內，他們將與不同政府部門及機構例如消費者金融保護局、國土安全部、郵政署等合作，安排過渡事宜。他於周二在特拉華州威爾明頓出席一項活動時，與記者交談，形容特朗普至今仍拒絕承認自己在選舉中落敗，是一件尷尬的事，對特朗普本身的影響力的承傳一點幫助也沒有。
人大常委會立法 亮劍定DQ框架 四民主派議員玩完
全國人大常委昨日決定，立法會議員如支持港獨、拒絕承認國家主權、尋求外國勢力干預香港等，不符合擁護《基本法》及效忠特區等條件，即時喪失議員資格。在立法會選舉中，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼...
2020-11-12
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字節跳動入稟美法院 阻止華府強制出售TikTok
抖音海外版TikTok母公司字節跳動昨日入稟華盛頓法院，要求阻止美國政府強制公司出售TikTok。字節跳動聲明指，並不同意華府的評估，但仍積極配合回應對國家安全的憂慮，並已提出延長三十日限期，以便繼續協商解決方法。字節跳動又表示，早前有再提交建議更大程度的保障私隱及數據安全，但至今仍未獲當局回應。TikTok就指，是在別無選擇下提出訴訟，以此捍衞權利及保障一千五百名僱員。 總統特朗普今年八月曾簽署行政命令，要求字節跳動九十日內出售在美國業務，有關限制將在今日屆滿。
2020-11-12
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蘋果發佈「MI」晶片MacBook 自家研發 速度更快更高效率
美國蘋果公司周二發佈首部利用自家設計和開發的晶片「M1」製造的MacBook Air手提電腦和其他電腦產品，意味着蘋果Mac系列電腦開始毋須依賴過去十五年都使用的英特爾（Intel）晶片，也令Mac機與智能電話iPhone在技術上更加融合。 內置「M1」晶片的全新款MacBook Air手提電腦的入場價為九百九十九美元（約七千八百港元），售價與對上一款MacBook Air一樣。新的電池續航力，是舊款電腦的兩倍。「M1」晶片也支援MacBook Pro手提電腦（入場價一千二百九十九美元，折合逾一萬港元）及Mac Mini電腦（入場價六百九十九美元，折合約五千四百港元）。各款...
2020-11-12
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屋苑紛錄市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨34座高層1室，面積614方呎，三房間隔，望內園景，以993萬易手，呎價16173元，屬市價，買家為自用客。...
2020-11-12
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科技股有買盤 納指反彈 美股走勢反覆 杜指跌82點
市場繼續憧憬新冠病毒疫苗即將面世，有助全球經濟快速復甦，歐美股市昨晚向好。美股杜指早段升73點，見29494點，升0.2%。標普指數早段升0.5%，納斯達克指數升0.9%。港股夜期企穩，中段升75點，...
2020-11-12
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串連傳射奪「愛」 卡尼特攻全能
熱刺射手哈利卡尼近年位置移後，除了入球之外，亦為隊友創造破網機會，獲領隊摩連奴大讚是數據全面球星。此子儘管在英格蘭各賽事近四次披甲沒有士哥或助攻，但依然是為隊友貢獻良多的隱形功臣，今晚主場友賽有力合眾人之力，打敗受新冠肺炎打擊的愛爾蘭。（有線601、661台周五凌晨3:45直播） 卡尼近年在熱刺不再是單純爭取士哥的射手，而是位置稍墮後成為支點，協助孫興民等後上攻門。今季，此子在英超助攻榜以八次穩佔榜首，同時亦保持入球效率，有七球進帳。摩連奴進一步指出：「一般射手除了入球和助攻之外，其他數據一片空白，但卡尼不僅能傳擅射，其他數據如奪回控球權等一樣很好。在我看來，他是一個擁有全...
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綠色愛心聖誕
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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背妻兒搭上31歲女社長5年 近藤真彥包二奶 沖繩打波偷情
八十年代紅遍亞洲的日本偶像近藤真彥，當年被指對中森明菜始亂終棄、騙梅艷芳做小三，備受千夫所指。近藤昨日被《週刊文春》報道揭露背妻包二奶醜聞，指他與一位31歲的女社長「A子」已有長達5年的婚外情，兩人更...
2020-11-12
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社論——恢復立法會運作 多為民生做事
全國人大常委會作出決定，立法會議員如支持港獨、拒絕承認國家主權、尋求外國勢力干預等，均不符合擁護《基本法》及效忠特區等條件，即時喪失議員資格。港府隨即宣佈，四名延任一年議員，因早前被選舉主任裁定選舉提名無效，故按人大的決定，即時褫奪四人的議員資格。這次事件，引起議論紛紛，但立法會長期只顧政治爭拗而不理民生，眾多事務已拖延多時，為了大眾利益，不應再蹉跎歲月，現在就要回到做實事，議員須履行職責，盡快通過民生所需的法案和撥款。 立法會由九月起延長一年會期，但開會近兩個月，依然一片混亂，泛民議員阻延內會主席選舉，又在各個事務委員會不停要求點人數，導致正常議題無法討論，長此下去，立法...
2020-11-12
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馬場浮世繪——最冷四重彩派逾三百四十萬
昨晚第二場賽事爆出驚人賽果，頭馬是獨贏十七倍的「喜盈運」，亞軍是一百三十四倍的「拖板精英」，季軍是八點八倍的「競駿飛鷹」，殿軍是三十二倍的「為善聚樂」，結果連贏十元一注派彩九千五百幾、位置連贏二千五百...
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