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拜登冀月底公佈內閣名單

2020-11-12 列印
　　美國總統當選人拜登周二表示，他確定自己贏得這場大選後，已與英、加、法、德等國領袖接觸及通電話，告訴他們：「美國回來了！我們在這場遊戲中回來了。美國不是孤單的。」並承諾當他的政府上台後，在外交政策方面展現全新的取態。他期望在十一月底公佈新內閣部份名單。

　　拜登的過渡團隊在官方網站公佈大約五百人的工作人員名單。在未來兩個月內，他們將與不同政府部門及機構例如消費者金融保護局、國土安全部、郵政署等合作，安排過渡事宜。他於周二在特拉華州威爾明頓出席一項活動時，與記者交談，形容特朗普至今仍拒絕承認自己在選舉中落敗，是一件尷尬的事，對特朗普本身的影響力的承傳一點幫助也沒有。

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