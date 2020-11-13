英格蘭女護士 涉謀殺八初生嬰

英國一名女護士周二因涉嫌謀殺初生嬰兒及企圖謀殺初生嬰兒第三度被捕，並定於周四提堂。她將被控於在英格蘭北部一所醫院內，謀殺八名初生嬰兒及企圖謀殺另外十名BB。英媒報道指，柴郡警方二○一七年開始就切斯特伯爵夫人醫院的多宗嬰兒死亡和非致命倒塌事故展開調查，警方指，一開始是關注二○一五年六月至二○一六年六月間的十五宗嬰兒死亡案件。期間於二○一八年及一九年兩度拘捕三十歲女被告萊特比（Lucy Letby，圖）及扣留她問話，但兩次都把她釋放。



及後將搜查範圍擴大至二○一五年三月至二○一六年七月之間的十七名嬰兒死亡和十六次非致命事故，最後於周二第三度拘捕萊特比及提出刑事起訴。柴郡警方形容，調查「極具挑戰性」，而且「正在進行」。柴郡警方搜查了她的住所，不過，拒絕披露萊特比犯案的經過及其他詳情，只是說調查工作仍在進行中。



