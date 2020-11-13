約翰遜親信突請辭 反映首相府內部混亂

繼早前一名教師向學生散播港獨而被釘牌，昨天再有一名教師涉教學嚴重出錯，遭教育局撤銷教師資格，成為本港教育史上第二名掉教職的個案。新一宗不涉政治，但非常嚴重，凸顯專業教師之中，竟有人濫芋充數，誤人子弟，事件也反映學校的內部監控未必足夠，當局須研究如何定期檢測教師的教學質素。 整件事如果不是在疫情之下，學生轉而網上上課，教師的視頻內容被揭錯漏百出，家長愕然，上載網絡，才引起社會關注。事後有關小學就事件致歉，並成立委員會調查事件。從已公開的資料顯示，有關教師的教學，內容失實，顛倒是非，欠缺學科的基本知識和常識，和理解課本或教材內容的能力，未能達到專業教師的要求，枉為人師，令人震驚...

2020-11-13