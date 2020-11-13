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約翰遜親信突請辭 反映首相府內部混亂

2020-11-13 列印
　　英國首相約翰遜的長期親信、首相府聯絡部門主管凱恩（Lee Cain）周三突然提出辭職，反映出當英國進入脫歐最後階段之際，首相府內部混亂，權鬥激烈。有評論員說，凱恩是被迫離開的。

　　約翰遜形容凱恩是「真正盟友和朋友」，感謝他所作出的非凡貢獻。他已委任首相府發言人斯萊克接掌凱恩的職務。



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