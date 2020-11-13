極罕見巨鑽「玫瑰精神」2660萬美元高價成交

十四點八卡俄羅斯紫粉紅鑽石「玫瑰精神」（The Spirit of the Rose）周三在瑞士日內瓦拍賣，以二千六百六十萬美元（逾二億七百萬港元）高價成交。這顆極罕見被指為歷來最大的紫粉紅鑽的「玫瑰精神」，是以俄羅斯芭蕾舞劇命名。「玫瑰精神」憑着其巨型體積、亮麗色彩和完美無瑕的內部結構，和被賦予的文化內涵，在拍賣會上吸引許多準買家爭相競投。蘇富比拍賣行沒有公佈買家身份。



這是俄羅斯採礦公司 Alrosa 擁有的三顆稀有寶石其中之一。「玫瑰精神」是從一顆於二○一七年在俄羅斯發現的未打磨鑽石中切割出來的。翻查紀錄，粉紅鑽石的最高成交紀錄是二○一七年在香港拍賣的五十九卡「CTF Pink Star」，達到七千一百萬美元（約五億五千三百萬港元）。



