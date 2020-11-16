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本年考古最大發現 埃及百具彩繪木棺出土

2020-11-16 列印
■木乃伊的X光掃描結果顯示，該木乃伊為年齡介乎四十至四十五歲之間的男性。新華社
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　　埃及旅遊和文物部長阿納尼上周六宣佈，在開羅以南吉薩省塞加拉地區的法老墓地中，發現了至少一百具彩繪棺木，其中部份裝有木乃伊，同時出土的還有四十樽鍍金神像等文物。據悉，這是埃及本年度最大的考古發現。

　　這次出土的文物可追溯到公元前三百三十二至六百六十四年古埃及托勒密王朝晚期，距今約二千五百年。阿納尼表示，木棺保存良好，挖掘工作仍在繼續，出土的文物將陸續在埃及文明博物館、大埃及博物館等地展出。塞加拉地區為古埃及文明核心遺址，多位法老和許多貴族都葬於此地，上月三日就曾在該區的另一墓穴中發掘出五十九具距今約二千五百年的木棺，並表示尚有大量未出土木棺等待發掘。

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