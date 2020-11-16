這次出土的文物可追溯到公元前三百三十二至六百六十四年古埃及托勒密王朝晚期，距今約二千五百年。阿納尼表示，木棺保存良好，挖掘工作仍在繼續，出土的文物將陸續在埃及文明博物館、大埃及博物館等地展出。塞加拉地區為古埃及文明核心遺址，多位法老和許多貴族都葬於此地，上月三日就曾在該區的另一墓穴中發掘出五十九具距今約二千五百年的木棺，並表示尚有大量未出土木棺等待發掘。
本年考古最大發現 埃及百具彩繪木棺出土
這次出土的文物可追溯到公元前三百三十二至六百六十四年古埃及托勒密王朝晚期，距今約二千五百年。阿納尼表示，木棺保存良好，挖掘工作仍在繼續，出土的文物將陸續在埃及文明博物館、大埃及博物館等地展出。塞加拉地區為古埃及文明核心遺址，多位法老和許多貴族都葬於此地，上月三日就曾在該區的另一墓穴中發掘出五十九具距今約二千五百年的木棺，並表示尚有大量未出土木棺等待發掘。
餐廳慶生派對 疑燃點蠟燭釀禍 油麻地唐樓大火七死七危
油麻地一幢商住唐樓昨晚發生火警，該廈一個唐樓單位疑被尼泊爾裔人士闢作餐廳，有人召來十多親友為兒子開生日會，豈料放門口外的蠟燭翻倒燃着隔音板，火勢蔓延燒及氣罐發生爆炸。現場大批住客被困屋內，大部份為南亞...
2020-11-16
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中日韓等15國簽RCEP 李克強：標誌自由貿易勝利
《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的十五國成員國昨日正式簽署協定。中國的代表國務院總理李克強於第四次RCEP領導人會議中表示，簽署是多邊主義和自由貿易的勝利。 簽署儀式以視像舉行，李克強表示，R...
2020-11-16
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本年考古最大發現 埃及百具彩繪木棺出土
埃及旅遊和文物部長阿納尼上周六宣佈，在開羅以南吉薩省塞加拉地區的法老墓地中，發現了至少一百具彩繪棺木，其中部份裝有木乃伊，同時出土的還有四十樽鍍金神像等文物。據悉，這是埃及本年度最大的考古發現。 這次...
2020-11-16
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眺望馬場河景 御龍山亮麗雅廳舒適怡人
火炭大型屋苑御龍山，與港鐵火炭站一街之隔，交通便捷，樓齡約12年。是次精選屋苑的4房雙套大戶，面積1227方呎，廳堂採用金黃色配上水晶吊燈設計，一室高貴，廳堂及其中3房均向東，坐擁開揚馬場景及城門河景...
2020-11-16
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美禁投資華企 專家料影響微 港股或整固 後市續向好
美國大選結果接近塵埃落定，加上疫苗研發成功，市場繼續關注中美關係發展。證券業人士預計，大市短期將進入整固階段，料特朗普上周簽署禁止投資部份中資行政命令實質影響較細，對後市看法正面樂觀，但投資者同時要留...
2020-11-16
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小雷拿乘勇追擊 美新星夠閃
美國教練貝賀拿銳意年輕化，中場小將基奧雲尼雷拿上場友賽處子登場，表現亦可人。周一在奧地利中立場友戰傳統弱旅巴拿馬，這名剛滿十八歲的名將之後有力領軍奏捷，只是球會賽事緊接而來，故美利堅或小勝一、兩球便收韁。（香港時間周二凌晨3:45開賽） 身為前美國國腳兼教練雷拿之子，基奧雲尼剛於周四友賽作客威爾斯0:0上演國家隊處子戰，當作是翌日十八歲生日的禮物，而且全場三次成功盤球過人，表現毫不怯場。貝賀拿揚言，基奧雲尼雷拿等新星將獲更多機會：「這是一支年輕而具質素的球隊，球員將給予成長空間。」 撲擊巴拿馬贏夠收籌 雖然美國有猛將基斯甸普列錫因傷未獲徵召，但巴拿馬世界排名僅七十七位，歷來...
2020-11-16
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花果下午茶
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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《全民III》惡導師食吹波糖自拍 45歲彭秀慧帶契女公園玩有艷遇
45歲的彭秀慧（Kearen）集編、導、演、教、寫於一身，有廿年演出經驗的她曾獲香港舞台劇獎最佳女主角，前年仲憑首部執導的電影《29+1》勇奪金像獎新晉導演，又在法國尼斯國際影展獲頒最佳導演（外語劇情...
2020-11-16
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勵‧志——人類福祉系列(三)：水滴石穿 — 蘭德薩農村發展研究所
我們生活充斥著速食文化，漸漸使人失去等待的耐性。三分鐘即食的杯麵可解餓腸轆轆，可是，有些問題卻要經年累月、眾志成城才能解決，其中包括扶貧。 雖然全球貧窮人口比例自二次世界大戰後縮小，但部分人仍然過着足...
2020-11-16
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田泰安目標威威
田泰安於上周三谷戰連中三元，然而在緊接着的周六田草日賽卻未能乘勝追擊，騎足十場僅兩駒上名。今次周三跑馬地夜賽，田泰安早已卜滿九匹座騎，他坦言胯下馬匹中不乏具爭勝實力之輩，其中「太陽威威」和「南莊加好」...
2020-11-16
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