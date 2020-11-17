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白俄示威再爆警民衝突 拘逾千人

2020-11-17 列印
■當地人權組織指，周日白俄羅斯的示威中，超過一千人被捕。美聯社
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　　白俄羅斯的反總統示威持續，上周運動的活躍份子邦達倫科之死，激發成千上萬的群眾周日在首都明斯克和其他城市上街示威。部份示威者與防暴警察再爆發衝突，據當地人權組織指，全日有超過一千人被捕。當地媒體引述有消息指，上周死去的活躍份子邦達倫科出事前一度被警方扣留及遭毆打，但政府拒絕對他的死承擔責任。昨日有示威者在他被捕的地點獻花，而除明斯克，國內其他城市都有示威，全日有超過一千人被捕。有目擊者聲稱見到有警察向示威者發射橡膠子彈。俄羅斯傳真社則報道，警察施放催淚彈驅散群眾。

　　反總統盧卡申科的示威潮已持續三個月，盧卡申科一直堅拒下台，並聲稱在大選中獲勝，但反對黨派抨擊有選舉舞弊。

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