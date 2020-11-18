特朗普圖攻擊伊朗核設施

任期尚餘兩個月的美國總統特朗普，上周曾要求顧問和下屬向他提交「攻擊伊朗國核設施」的方案，不過經勸說後最終打消「直接攻擊」的念頭，但消息人士指，他可能會尋求其他方法，例如利用伊拉克民兵組織。此外美軍高層預計，特朗普最快會於本周內正式發佈命令，在他離任前從阿富汗和伊拉克撤走更多美軍。共和黨的麥康奈爾罕見批評，倉卒撤軍會對美國的盟國造成損害。



總統當選人拜登周一發出嚴厲警告，指如果特朗普繼續採取不合作態度，恐怕美國國內會有更多人感染新冠肺炎死去。特朗普就指控民主黨竊取大選，又再次表示自己勝出大選。美國國家安全顧問奧布萊恩就指，若民主黨的拜登被認定在大選勝出，將確保有專業的權力交接。他指，美國偉大之處，是即使最具爭議的時期都可以和平順利移交權力。



