泰國反對派包圍國會 向警擲油漆煙霧彈

泰國國會昨日起一連兩日，再就各政黨以及民間團體提出的修憲草案作出辯論。反政府示威者包圍國會，並向警方投擲油漆和煙霧彈衝擊路障；泰國警察則以水炮及催淚彈驅散人群，及後示威者越過路障並佔據國會前的馬路。



據報，泰國的參議員和議會官員已登上泰國海港部準備的船隻，在國會後方碼頭離開議會區域，以免遭到堵塞。泰媒指，反政府示威者不但與保皇示威者互擲雜物，更向警方投擲油漆和煙霧彈，及衝擊路障。泰警以水炮及催淚彈還擊，不過反政府示威者最終佔據國會前的馬路。



警察局副發言人指，團體未向警察舉報相關集會，先向示威者進行談判，並發射水炮前亦作出警告，強調正常地遵循了法律程序。不過，他亦指出此次水炮的原料，部份有混入催淚彈成份。



