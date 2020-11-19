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又有新意！ 亞馬遜開拓網上藥房

2020-11-19 列印
　　全球最大網上零售集團亞馬遜除了出售書本、衣服、電器、新鮮食物及提供網上串流影視服務外，又開拓一項全新業務：網上藥房，出售醫生處方的藥物。

　　該集團周二宣佈，啟動這家網上藥房，為美國境內顧客提供服務。顧客可以利用流動裝置應用程式或亞馬遜的官方網站，訂購醫生處方的藥物，會有專人送貨，並會提供折扣優惠。

　　亞馬遜集團於兩年前收購了另一家網上藥房 PillPack，經過長時間籌備後，正式推出這項新服務。

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