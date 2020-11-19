議員批社交平台任意妄為 ﻿Twitter﻿﻿認錯阻發佈拜登子醜聞﻿

facebook和Twitter的首腦周二再次被傳召到國會聽證會，就兩大社交媒體在大選期間處理民主黨參選人拜登的兒子涉貪污醜聞的新聞報道的手法，接受議員質詢，有議員批評兩大社交平台任意妄為。Twitter行政總裁多西承認阻止網民轉發拜登兒子涉醜聞的做法，是錯誤的。



﻿十一月三日大選前，有報章揭露拜登的兒子亨特在烏克蘭做生意的內幕，令人質疑拜登知道兒子參與其中。當時，facebook和Twitter採取行動，限制網民轉發那些報道和訊息，引起爭議。特朗普的競選陣營尤其不滿，批評該兩間公司不公。



在周二的聽證會上，議員向facebook行政總裁朱克伯格和Twitter行政總裁多西發出挑戰。共和黨議員布萊克本對兩人說：「聯邦法例賦予你們能力去發展和成長，免受法律訴訟困擾，但你們卻利用這種權力任意妄為。」另一位共和黨議員、參議院司法委員會主席格雷厄姆稱：「當你們領導的公司擁有等同政府的權力、比傳統傳媒機構更大權的時候，便要有所付出。」朱克伯格和多西極力為自己辯解。多西承認，Twitter阻止網民轉發《紐約時報》有關亨特的新聞報道的連結，是錯誤的。他說：「我希望能夠證明，我們有能力回應訴求、承認錯誤、作出改變及向公眾保持透明度。」朱克伯格發言時，避免直接重提那宗事件，但他利用這個機會，反駁有關facebook太慢刪除宣揚暴力的內容的批評和指控。他強調：「我們已經加強了採取行動，針對好像『匿名者Q』（QAnon）此類散播陰謀論的網絡，阻止它們利用我們的平台策動暴力和內亂。」﻿



