十一月三日大選前，有報章揭露拜登的兒子亨特在烏克蘭做生意的內幕，令人質疑拜登知道兒子參與其中。當時，facebook和Twitter採取行動，限制網民轉發那些報道和訊息，引起爭議。特朗普的競選陣營尤其不滿，批評該兩間公司不公。
在周二的聽證會上，議員向facebook行政總裁朱克伯格和Twitter行政總裁多西發出挑戰。共和黨議員布萊克本對兩人說：「聯邦法例賦予你們能力去發展和成長，免受法律訴訟困擾，但你們卻利用這種權力任意妄為。」另一位共和黨議員、參議院司法委員會主席格雷厄姆稱：「當你們領導的公司擁有等同政府的權力、比傳統傳媒機構更大權的時候，便要有所付出。」朱克伯格和多西極力為自己辯解。多西承認，Twitter阻止網民轉發《紐約時報》有關亨特的新聞報道的連結，是錯誤的。他說：「我希望能夠證明，我們有能力回應訴求、承認錯誤、作出改變及向公眾保持透明度。」朱克伯格發言時，避免直接重提那宗事件，但他利用這個機會，反駁有關facebook太慢刪除宣揚暴力的內容的批評和指控。他強調：「我們已經加強了採取行動，針對好像『匿名者Q』（QAnon）此類散播陰謀論的網絡，阻止它們利用我們的平台策動暴力和內亂。」