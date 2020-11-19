特朗普怒炒CISA局長

克雷布斯過去數周大唱反調，反駁有關選舉中出現大規模舞弊的說法，觸怒了特朗普。同一天，賓夕凡尼亞州最高法院駁回特朗普競選團隊所提出的訴訟，裁定費城選舉部門下令點票中心觀察員和點票人員保持最少十五呎的距離，並沒有違反州法例。這項裁決令到特朗普企圖扭轉大選結果而作出的努力，再遇挫折。
特朗普在社交平台發佈訊息，宣佈把克雷布斯革職的決定。他寫道：「二○二○年大選有大量不正當行為和詐騙，但克雷布斯最近發表的言論極之不準確。因此，他已被終止科網保安及基建安全局局長的職務，即時生效。」
影壇紅星周星馳九七年與香港建設「太子女」于文鳳談戀愛，一度交女方管理其物業和投資，戀情其後告終，于聲稱周曾於○二年協議，同意她收取一成的投資利潤，但周否認協議具法律約束力。于入稟高院興訟，索償逾七千萬...
2020-11-19
加拿大法院昨日繼續審理華為副董事長孟晚舟引渡案，並傳召一名加拿大邊境服務局人員作供。該名人員表示，美國聯邦調查局（FBI）於孟晚舟被捕時，曾發出電郵查問孟晚舟的信息，但強調自己當時並無因應採取任何行動。孟晚舟律師則批評，美國及加拿大當局進行非法協調，在本案中濫用司法程序。 一名加拿大邊境服務局人員作證時說，在孟晚舟二○一八年被捕受審時，當局沒有接受美國聯邦調查局（FBI）的指示。他又指，自己是孟晚舟被捕時的當值主管，留意到聯邦調查局發出電郵，尋求查問孟晚舟的信息。孟晚舟律師追問該名人員，有否因電郵而採取行動。該名人員回應指，現時自己已不記得電郵細節，強調沒因應電郵採取任何措...
2020-11-19
全球最大網上零售集團亞馬遜除了出售書本、衣服、電器、新鮮食物及提供網上串流影視服務外，又開拓一項全新業務：網上藥房，出售醫生處方的藥物。 該集團周二宣佈，啟動這家網上藥房，為美國境內顧客提供服務。顧客可以利用流動裝置應用程式或亞馬遜的官方網站，訂購醫生處方的藥物，會有專人送貨，並會提供折扣優惠。 亞馬遜集團於兩年前收購了另一家網上藥房 PillPack，經過長時間籌備後，正式推出這項新服務。
2020-11-19
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座中層A室，面積597方呎，三房連套房間隔，望市景，以1038萬沽出，呎價17387元。 據了解，原業主於...
2020-11-19
新冠疫苗續有好消息，刺激美股向好，杜指續向三萬點關進發。美國藥廠輝瑞表示，第三期臨牀試驗數據分析顯示，其新冠疫苗的有效性達95%。杜指因該消息早段升119點報29902點；標普500指數報3615點，...
2020-11-19
上海SP（上海上港）上周才篤定奪中超殿軍，今晚亞冠盃H組首度出師，在卡塔爾中立場鬥已休息超過兩個月的澳職冠軍FC悉尼。前者比賽狀態無疑較佳，陣中一對巴西箭頭列卡度盧比斯和侯克勢領軍旗開得勝，客勝捧得過。 （Now670、有線611、651台今晚6:00直播） 雖然上港於上周三中超季軍戰次回合中立場1:1和北京國安，兩回合負2:3奪殿軍，但列卡度盧比斯在該隊重拾射門鞋，本季聯賽累積五球，同鄉侯克則獨取六球，威力可見一斑。列卡度盧比斯今季才加盟，但過去兩季都代表全北汽車出戰亞冠盃共入五球，對此賽事絕不陌生，有望跟侯克攜手撕破FC悉尼防線。 悉尼疏於戰陣難看好 至於巴西中場奧斯卡...
2020-11-19
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
楊明前日拍攝新劇《我家無難事》，親身上陣演繹在樓梯插水式飛跌在軟墊上的鏡頭，而碌落樓梯的戲份則有替身代勞。談到今年8月駕車撞壆後面臨三項控罪，他表示不會影響工作和心情。 楊明（原名林明樂）在8...
2020-11-19
香港廁所協會發表一年一度的全港公廁巡查報告，曾被評定為「最急待改善」的荃灣多層停車場公廁，今年「大翻身」，獲選為「香港最佳公廁」兼金獎，反映食環署付出努力，取得小成就，值得稱許。但香港的公廁，仍有甚多受人詬病之處，署方切忌自滿，必須加把勁，在管理體制、外判制度以至科技設備等多方面作出改進，提升公廁的水平。 由劣評如潮至金榜提名，絕非僥倖，食環署在荃灣多層停車場公廁下過苦功，除了全面翻新，還引入由本地研發的空氣質素監察系統，而洗手盆採用自動洗手梘液乾手設備，並改善地面濕滑的情況，成功「升呢」，這個成功經驗，須應用於其他公廁，才能惠及更多市民。 其實，公廁問題，並非不能解決，只...
2020-11-19
苗禮德自上月十八日以「多多寶驥」贏馬後，成績一直低沉，但昨晚終憑「龍城猛將」打破悶局，時間剛好相差一個月。至於「龍城猛將」今仗獨贏票數亦有信心，閘前由二十四倍落到十倍，真正飛到馬到！ 馬場浮世繪
2020-11-19