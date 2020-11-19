特朗普怒炒CISA局長

美國總統特朗普周二宣佈革除政府科網保安及基建安全局（CISA）局長克雷布斯（Chris Krebs）的職務。



克雷布斯過去數周大唱反調，反駁有關選舉中出現大規模舞弊的說法，觸怒了特朗普。同一天，賓夕凡尼亞州最高法院駁回特朗普競選團隊所提出的訴訟，裁定費城選舉部門下令點票中心觀察員和點票人員保持最少十五呎的距離，並沒有違反州法例。這項裁決令到特朗普企圖扭轉大選結果而作出的努力，再遇挫折。



特朗普在社交平台發佈訊息，宣佈把克雷布斯革職的決定。他寫道：「二○二○年大選有大量不正當行為和詐騙，但克雷布斯最近發表的言論極之不準確。因此，他已被終止科網保安及基建安全局局長的職務，即時生效。」



