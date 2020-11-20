澳洲特種部隊隊員 涉阿富汗殺最少39人

澳洲軍方高級將領坎貝爾周四早上發表一份報告，指有證據顯示澳洲特種部隊在阿富汗執行任務期間，非法殺害最少三十九名阿富汗平民和囚犯，包括小孩子，可能觸犯戰爭罪行。這些指控涉及二十三宗事故和二十五名澳洲士兵，目前涉案中隊已解散，不過，有部份涉案的軍人仍在服役，軍方打算對涉案軍人進行刑事調查，以便提訴。消息靈通人士透露，在這份報告發表之前，澳洲總理莫里森與阿富汗總統加尼通電話，莫里森向他道歉。而加尼亦對此表示「深切悲痛」。



據澳媒引述調查報告指，有證據顯示有澳洲軍人於二○○五年至二○一六年間在阿富汗執行在戰鬥任務以外，作出最少二十三宗不合法的殺人行為。



據報，有二十五名澳洲空軍特種部隊（SAS）隊員非法殺害三十九人，包括有軍人在一間屋內殺死一名六歲小童，又試過為了騰出位置給直升機，開槍擊斃一名囚犯。據報，事後隊員會在受害者身邊放上武器，營造交戰的「假象」。



