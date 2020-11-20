泰國首相巴育： 運用所有法律對付反對派

泰國反政府示威持續，周三更傳出有反政府示威者與保重黨發生嚴重衝突後，有多位反政府示威者遭受槍傷的消息，但泰警否認使用橡膠子彈。公眾仍然對警察使用過度暴力感到憤怒。泰國首相巴育周四早上表示，局勢有升級的危機，而他的政府會運用所有法律，對付那些違反法律的示威者。



數以千計的示威者周三在曼谷市中心國會大樓外聚集淋漆，聲稱要對警方回應周二向示威者發射水炮及施放催淚彈導致大量受傷事件。據了解，在周三的會議上，國會已針對七個憲法修正草案進行辯論及表決，之後一讀通過執政聯盟和在野聯盟各一個草案。



