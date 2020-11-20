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約翰遜將宣佈 未來大增軍事開支

2020-11-20 列印
　　英媒報道，首相約翰遜將會宣佈，未來四年會大幅增加一百六十五億英鎊的軍事開支。據報自冷戰結束後，英國最大的軍事投資。根據約翰遜聲明認為當前國際環境比冷戰以來任何時候嚴峻及競爭激烈，他指：「在疫情當頭做此決定，是因為防衞必須優先。」 報道指，約翰遜昨日在國會演說，指希望以尖端軍事及網絡能力作為後盾，令脫歐後的英國得以在全球合作與自由貿易的新時代，扮演領導者角色。而英國將作為歐洲最大及北約第二大防衞支出者。

　　約翰遜更宣佈，成立國家網絡部隊，負責人工智能的新機構國家網絡部隊（National Cyber Force），及新的「太空司令部」（Space Command）。

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