英查戴妃當年被騙談婚外情

早前有侍候英國已故儲妃戴安娜的人員爆料，戴妃於二十五年前受訪時揭婚外情及與皇儲查理斯失敗的婚姻關係，才是令英國皇室迫令兩人離婚的其中一個主因。現時再有消息指出，當年的訪問有人施計或使用不正當手段哄騙戴安娜而做，當局決定就此展開調查。而戴安娜的兒子威廉王子表示：歡迎。



英媒指，調查工作由一位前任最高法院法官帶頭進行，焦點是BBC當年如何成功邀請到戴安娜接受訪問、以及該台高層人員是否隱瞞任何不當行為。威廉王子周三發表聲明稱：「進行獨立調查是一個正確方向，應該有助找出那次訪問背後的真相、以及BBC中人那時作出甚麼後續決定。」戴安娜的弟弟史賓沙較早指，當年有人欺騙他，令他介紹BBC記者巴希爾給戴妃認識，最終促成那次訪問。他批評英國廣播公司多年來，都沒有為他們所做過的事道歉。



