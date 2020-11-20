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奧巴馬回憶錄 頭24小時售出89萬冊

2020-11-20 列印
　　美國政局正備受關注，連帶影響了美國前總統奧巴馬撰寫的最新一本回憶錄《應許之地》（A Promised Land）的銷售量。《應許之地》於本周二起公開發售的頭二十四小時，便在美加大售近八十九萬冊，有望成為現代史上最暢銷的一本總統回憶錄。《應許之地》共分上下兩集，今次出版的是上集。截至美國時間周三中午，它高踞零售網站亞馬遜的暢銷書榜第一位。

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