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特朗普擬游說議員推翻結果 ﻿喬州完成重點票﻿﻿拜登勝﻿

2020-11-21 列印
■拜登表示已確定新財長人選，短期內將會公佈。 美聯社
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　　美國關鍵搖擺州份喬治亞州的選舉官員周四宣佈，喬治亞州重新點票完成，確認民主黨參選人拜登以些微票數取得勝利，全取該州的十六張選舉人票。不過總統特朗普堅持「是自己贏出喬治亞州」，堅稱有舞弊；而特朗普陣營同日在三場訴訟中被判敗訴，外界指翻盤機會渺茫的特朗普，擬邀請密歇根州共和黨州議員到白宮，以游說他們推翻選舉結果。

　　外界指，特朗普陣營的下一步行動，在關鍵州份掀起巨大爭議，要求共和黨人介入，並委任新的選舉人名單，屆時要新選舉人按其個人意願再投票，而非按普選結果進行。據報有密歇根議員與特朗普通話後撤回承認拜登當選的決定，不過當地沒有這個機制。

　　面對特朗普想游說共和黨州議員推翻選舉結果，總統當選人拜登就回應：「這樣做令人憤怒。」他更表示「美國人正在目睹難以置信的不負責任行為，向全世界發出難以置信、帶有損害性的訊息，民主是怎樣運作的。」拜登更表示已確定新財長人選，將在短期內正式公佈。

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