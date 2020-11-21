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英女皇與皇夫賀結婚73周年

2020-11-21 列印
英女皇與皇夫賀結婚73周年
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　　維持長久的婚姻不容易，周五是英女皇伊利沙伯二世和皇夫菲臘親王慶祝結婚七十三周年。其實自白金婚起，女皇和皇夫一直以來都是英國皇室紀錄中最長也最成功的皇室婚姻。

　　英國皇室周四發佈一張女皇和菲臘親王正在看賀卡的相片（見圖）。相中可見他們面露笑容，打開由喬治王子、夏洛特公主和路易王子親手製作的周年紀念卡，卡上有一個七彩數字：「73」。

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