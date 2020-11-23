龐貝古城近郊出土二千年前遺骸

近日意大利維蘇威火山下的龐貝城遺址再挖出兩具男性罹難者遺骸。報道指遺骸非常完整，相信分屬一名年輕奴隸和年紀較長的富有主人。目前考古遺址負責人奧桑納表示，兩人是因火山爆發高溫至死的。



報道引述研究人員指，依據兩具骸骨身上殘餘的布料和外觀，認定是主人和奴隸的身份。而且兩人的牙齒和骨骸都保存完整，所以可進一步推測兩人的狀況。奴隸年齡可能介乎十八至二十三歲之間，穿著寬鬆，部份脊椎骨碎裂，顯示生前是幹粗活。而主人年紀約在三十至四十歲之間，頸部仍有羊毛斗篷的痕跡，地位可能很高。



龐貝古城面積逾四十四公頃，是羅馬帝國最富裕的城市之一。不過公元七十九年的維蘇威火山爆發毀滅了龐貝，如今已成為僅次羅馬鬥獸場的第二大旅遊景點。







