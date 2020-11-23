龐貝古城近郊出土二千年前遺骸

報道引述研究人員指，依據兩具骸骨身上殘餘的布料和外觀，認定是主人和奴隸的身份。而且兩人的牙齒和骨骸都保存完整，所以可進一步推測兩人的狀況。奴隸年齡可能介乎十八至二十三歲之間，穿著寬鬆，部份脊椎骨碎裂，顯示生前是幹粗活。而主人年紀約在三十至四十歲之間，頸部仍有羊毛斗篷的痕跡，地位可能很高。
龐貝古城面積逾四十四公頃，是羅馬帝國最富裕的城市之一。不過公元七十九年的維蘇威火山爆發毀滅了龐貝，如今已成為僅次羅馬鬥獸場的第二大旅遊景點。
本港昨日新增六十八宗新冠肺炎確診，數字是自八月中旬以來最高，另有五十多宗初步確診。跳舞場所群組再多四十六人染疫，累計增至八十宗，而多人非富則貴，居住在半山、跑馬地等豪宅單位。十一宗新增不明源頭個案遍及...
2020-11-23
中加關係緊張，周三中國外交部指「孟晚舟事件讓人看清加方政治本質」，加拿大總理杜魯多昨日受訪表示「絕對不會對拘捕孟晚舟事件感到後悔」，強調加拿大必須遵循法治，這不是一個選擇題。中國外交部再斥，加方在事件...
2020-11-21
近日意大利維蘇威火山下的龐貝城遺址再挖出兩具男性罹難者遺骸。報道指遺骸非常完整，相信分屬一名年輕奴隸和年紀較長的富有主人。目前考古遺址負責人奧桑納表示，兩人是因火山爆發高溫至死的。 報道引述研究人員指...
2020-11-23
由五礦地產發展的油塘新盤蔚藍東岸，日前公佈首批138伙價單，包括開放式至三房戶型，開放戶折實489.53萬入場。 五礦地產營銷及市務總監方俊指出，蔚藍東岸推出138伙，價錢屬震撼價，預計加推將有提價空...
2020-11-21
本港第四波疫情殺到，加上中美關係未明朗，美國大選雖然落幕，但特朗普續透過法律行動阻止拜登登上總統寶座，同時繼續向中國出招，特朗普或新增4間獲解放軍支持企業列入制裁黑名單，分析料恒指在25500至265...
2020-11-23
今晚英超，主場的狼隊和修咸頓同樣近況理想之餘，前者有隊長高亞迪因曾接觸新冠肺炎確診者而接受隔離或缺陣，聖徒也有數胡人物丹尼艾格斯繼續養傷。加上兩隊主客演出不相伯仲，今仗和值得一博。（Now621台周二凌晨4:00直播） 狼隊英超開季三仗僅得三分，幸最近五輪三勝一和一負，表現改善了很多。不過，司職中堅的隊長高亞迪因曾接觸肺炎確診者而要隔離，今仗很可能缺陣，防線實力受損，無疑是球隊爭勝的一大障礙。 修頓傷前鋒 狼隊缺鐵衞 修咸頓近況同樣勇猛，上輪英超主場2:0輕取紐卡素後，近六輪豪取五勝一和。然而，聯賽獨取五球的前鋒艾格斯膝部重傷，鋒力受削恐無力趁狼隊少了高亞迪而取得任何甜頭...
2020-11-23
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
女團BINGO成員26歲卡文（關嘉敏Carman）最近參加ViuTV《全民造星III》成功打入50強，前哨戰打頭陣出場，淡定表現即被兩名導師林二汶和彭秀慧爭崩頭搶入組，證明有一定實力。出道4年卡文坦承...
2020-11-23
新冠肺炎第四波來勢洶洶，政府進一步收緊防疫措施。自從經歷第三波後，最受影響的食肆和娛樂場所都有了新的對應策略，就是不太理會堂食的每?人數及入座率限制；而市民也以抗疫疲勞為由，即使面對滿座的食肆仍視而不見，依舊在門外排長龍等候入座。如此抗疫心態，恐怕香港還有很長時間才能恢復正常。 雖然限制食肆和娛樂場所的每?人數和入座率嚴重打擊生意，但病毒無眼，只要社區傳播鏈未能有效控制，所有食客都會暴露在風險之中。其實不少食肆早期都有嚴格執行防疫措施，可是眼見政府執法並非預期般嚴厲，於是愈來愈多食肆視防疫措施如無物，這樣會令原本緊守規矩的商戶感覺不公平。當「破窗效應」出現後，認真執行入座率...
2020-11-23
今季有多匹E布馬已經出賽，但昨日賽前無一取勝，然而希廄終以「人和家興」打破盲門，此駒上仗跑谷草因衝閘要退出，今仗轉戰田草順利出閘後便一放到底，姿態如此輕鬆，難怪希斯賽後非常滿意，他高興地說：「『人和家...
2020-11-23