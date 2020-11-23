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傳哈里梅根別墅轉讓予尤金妮亞公主

2020-11-23 列印
傳哈里梅根別墅轉讓予尤金妮亞公主
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　　本年初脫離英國皇室的哈里王子，已於本年九月歸還二百四十萬鎊（二千四百六十七萬港元）的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）裝修費。有消息人士更透露，哈里和夫人梅根已把這間別墅轉讓予尤金妮亞公主，但有關計劃一直向皇室高層成員隱瞞。

        現時居於加州價值一千一百萬鎊（一億一千三百萬港元）的哈里夫婦，據報私下和尤金妮亞及其丈夫布魯克斯班克接洽，讓他們遷入浮若閣摩爾別墅。目前正懷有首胎的尤金妮亞和布魯克斯班克，已在約兩星期前遷入浮若閣摩爾，對於可遷入別墅，尤金妮亞感到十分滿意。

        消息人士指，對於哈里夫婦要轉讓這座別墅，皇室高層一直被蒙在鼓裏。直至哈里和尤金妮亞達成協議後，英女皇才獲知會。



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