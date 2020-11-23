  • 2020年11月23日 星期一
  • 23º
  • 86%
熱門： 跳舞群組浪翠園強制檢測郭榮鏗旅遊氣泡

日報新聞 > 國際

斯洛伐克研發 飛天車AirCar試飛成功

2020-11-23 列印
斯洛伐克研發 飛天車AirCar試飛成功
Previous Next

　　斯洛伐克新創團隊研發的「飛天車」AirCar，近日發佈成功試飛的影片。據報， AirCar歷經十八個月才研發成功，而且最高速更可達二百公里。由片段可見， AirCar可以張開雙翼，化身成飛機，配合車身的流線型設計，滑動起飛。

　　據報，AirCar已獲定單。而另一由荷蘭車廠打造的「飛天車」PAL-V，亦通過歐洲的陸地道路考核，早前已掛牌上路。不過由於PAL-V沒拿到航空證照，所以暫時不可以起飛。外界分析，各國進入飛天車時代的重點，可能在於各國的法令。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd