  • 2020年11月23日 星期一
  • 23º
  • 86%
熱門： 跳舞群組浪翠園強制檢測郭榮鏗旅遊氣泡

日報新聞 > 國際

危國示威者放火燒國會

2020-11-23 列印
危國示威者放火燒國會
Previous Next

　　危地馬拉爆反總統示威。數百名示威者闖入首都危地馬拉城的國會大樓，放火焚燒部份建築物(見圖)，要求總統賈馬太下台。據報，示威者因不滿賈馬太及國會削減國內教育及醫療預算，而增加議員餐費開支及通過一百三十億美元撥給大企業有關基建項目的預算案，引發全國憤怒。而賈馬太就譴責示威者縱火，表示會追究參與破壞行為的示威者其責任，並表明不會單獨辭職。

        外媒報道指，數百人其後闖入國會大樓並縱火，現場濃煙滾滾，還有人砸碎窗戶，在牆上塗鴉。由現場影片可見，有火舌從國會大樓窗戶冒出。示威者又向防暴員警投擲危險物品。當地傳媒報道，保安人員向示威者發射催淚彈，有人受傷，但未悉傷者數目。        

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd