危國示威者放火燒國會

今晚英超，主場的狼隊和修咸頓同樣近況理想之餘，前者有隊長高亞迪因曾接觸新冠肺炎確診者而接受隔離或缺陣，聖徒也有數胡人物丹尼艾格斯繼續養傷。加上兩隊主客演出不相伯仲，今仗和值得一博。（Now621台周二凌晨4:00直播） 狼隊英超開季三仗僅得三分，幸最近五輪三勝一和一負，表現改善了很多。不過，司職中堅的隊長高亞迪因曾接觸肺炎確診者而要隔離，今仗很可能缺陣，防線實力受損，無疑是球隊爭勝的一大障礙。 修頓傷前鋒 狼隊缺鐵衞 修咸頓近況同樣勇猛，上輪英超主場2:0輕取紐卡素後，近六輪豪取五勝一和。然而，聯賽獨取五球的前鋒艾格斯膝部重傷，鋒力受削恐無力趁狼隊少了高亞迪而取得任何甜頭...

2020-11-23