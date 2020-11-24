  • 2020年11月24日 星期二
  • 23º
  • 80%
熱門： 新冠肺炎跳舞群組回港易黃之鋒上海仔

日報新聞 > 國際

牛津疫苗最快下月推出

2020-11-24 列印
　　英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的新冠病毒疫苗（俗稱牛津疫苗）高度有效，防護力平均約七成，最高可達九成；雖然效力稍低輝瑞及莫德納出品，價錢卻相對便宜得多，每劑只需約三英鎊（約三十一港元），且不需要超低溫儲存。藥廠表示，下月便可以推出。首相約翰遜網上發帖道：「消息極度振奮人心。」

　　英國衛生大臣夏國賢稱，已下訂一億劑，足夠保護五千萬人。夏國賢又說，英國嘗試在聖誕節前展開疫苗接種，明年一至三月大量供應。

　　研究人員觀察了兩種不同劑量接種的效果，第一種是先接種半劑疫苗，等至少一個月後接種一劑完整疫苗，效力達九成；第二種則是相隔一個月使用兩劑完整疫苗，效力則為六成二。合併結果顯示，疫苗平均效力為七成。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd