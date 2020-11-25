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梅拉尼婭白宮親迎聖誕樹

2020-11-25 列印
　　美國第一夫人梅拉尼婭昨午主持歡迎聖誕樹運抵白宮的儀式。雖然疫情下白宮有許多人員「中招」，但梅拉妮婭仍按照傳統主持該項儀式，為沉悶的氣氛帶來一點歡樂。

　　今年白宮的聖誕樹是一棵高十八呎半的弗雷澤冷杉樹，由西維珍尼亞州農民夫婦泰勒及安妮捐贈，當局用馬車運進白宮北面門廊外，梅拉尼婭親自外出迎接，現場有軍樂隊演奏聖誕歌。

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