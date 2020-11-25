拜登提名官員 曾在奧巴馬年代任職 ﻿前國務卿克里﻿﻿將任氣候變化特使﻿

美國民主黨總統當選人拜登昨日提名多位外交及國家安全主要官員，其中多人曾在前總統奧巴馬年代任職。有外電分析認為，拜登提名的人選涵蓋女性及小數族裔，相信新政府更為多元及專業，與特朗普政府形成強烈對比。



拜登提名五十八歲的布林肯出任國務卿，他曾在兩屆民主黨政府中擔任重要外交政策職位，亦在奧巴馬政府年代出任副國安顧問及副國務卿，外交經驗豐富，並熟悉歐洲事務。外界認為，布林肯上任後，首要處理特朗普「美國優先」政策造成的問題，包括讓美國重新加入世界衞生組織及《伊朗核協議》等。拜登競選時亦曾承諾，當選後將主力應對氣候變化，重新加入《巴黎協定》。前國務卿克里則被委以重任，將出任氣候變化總統特使。



耶倫將出任財長



同時，拜登提名四十三歲的國務院政策規劃辦公室前主管沙利文出任國家安全顧問，他亦將成為該職位最年輕的出任者之一。同時，古巴裔的馬約卡斯將出任國土安全部部長，亦是首位擔任該職位的拉丁裔。前中情局副局長海恩斯則會執掌國家情報局，成為首位女性國家情報總監。非裔的女外交官格林費爾德則出任美國駐聯合國大使。此外，多家傳媒報道，拜登將提名前聯儲局主席耶倫出任財長，若消息屬實，她有機會成為美國首位女財長。



根據美國法律，總統的重大人事提名，需獲得參議院確認後才能正式生效。此外，美國聯邦總務署去信拜登，承認他是「明顯的勝出者」，通知其可正式展開過渡工作。特朗普亦認為過渡工作可展開，但誓言會繼續挑戰選舉結果。



