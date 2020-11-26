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蘇格蘭議會通過 為女士免費供應衞生用品

2020-11-26 列印
　　「月經貧窮」是指世界上許多地區女性貧窮到連個人衞生用品也無能力負擔，或者只獲得有限度供應的不平等現象。蘇格蘭議會周二一致通過，為女士們免費供應個人衞生用品，成為全球首個實施這項措施的地區。

　　在英國個人衞生用品的「棉條稅」高，據統計英國女性平均每月都至少得提撥十三英鎊以上來採購生理用品；但超過二成的蘇格蘭女性都曾遭遇「月經貧困」，有人更至以抹布來代替 。在新法例下女生可獲得「免費而且足夠」的生理用品供應。



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