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瑞士兩女商場內被斬 疑兇高呼：真主偉大

2020-11-26 列印
　　歐洲多地都處於恐襲的陰霾下，周二在瑞士南部盧加諾市發生血案，最少兩名女子於當地商場被斬傷，而疑兇在斬人時高呼「真主偉大」。聯邦檢察部門已介入調查，探員初步假定施襲者有恐怖主義動機。斬人案發生在盧加諾市的但丁廣場前的百貨公司，一名二十八歲女子手持利器襲擊另外兩名女子，兩人都被送往醫院救治。案中一人頸部中刀，情況嚴重，不過沒有生命危險；另一人則受了輕傷。

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