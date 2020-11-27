  • 2020年11月27日 星期五
  • 25º
  • 62%
熱門： 周星馳陳玉娥新冠肺炎全民檢測修例風波

日報新聞 > 國際

內地換裝手遊 引發韓漢服之爭

2020-11-27 列印
　　民族服是一個民族文化中很重要的因素，月初發生一宗中國的換裝手遊（圖）的套裝引發的「韓服漢服之爭」。事件有新進展，南韓誠信女子大學教授徐坰德致函 中國網遊公司「疊紙遊戲」表示抗議，並要求其向南韓網民道歉。

　　徐坰德表示：「從事國際化經營活動的公司有必要充份了解其他國家的基本文化和歷史。」他又表示，今後將製作多國語種的視頻，以宣傳韓服。

　　事件起源中國網遊公司「疊紙遊戲」旗下的「閃耀暖暖」為紀念於南韓上市推出原被定義為南韓傳統服的「槿雲重華套裝」。不過不少中國網民抗議指，是中國明朝的漢服。原本中國網遊公司「疊紙遊戲」已道歉，並永久刪除該套裝及其預告，同時刪除韓國伺服器。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd