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上海顧客抽中汽車大獎 主辦方賴帳只給模型

2020-11-27 列印
　　內地發生一宗抽中大獎後，中獎者被告知該獎品是內定的，只能獲汽車模型的事件。在協商無果後，中獎者羅女士向法院憤然提起訴訟。經一年多的訟案，於周三終審判決，活動主辦方須給羅女士獎品。

  內媒指，法庭上主辦方先說特等獎是模型，稍後又表示也可享林肯車的半年使用權。最後又將責任推到辦展會的公司上，竟然表示展覽公司才是主辦方，自己只是贊助商。其證人更前言不對後語。

  羅女士去年參加某公司舉辦的「三八女王節」活動，並中一輛林肯（LINCOLN）汽車的大獎。不過其後即被告知「真車」是內定給員工的，而她就只有模型。





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