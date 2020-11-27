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「N 號房」主犯趙主彬 被判入獄40年

2020-11-27 列印
　　早前轟動世界的南韓「N號房」事件有新進展，事件主犯趙主彬（Cho Ju-bin）周四早上在首爾地方法院被法官判入獄四十年。他被控在網上操控色情集團、強逼最少七十四名婦女包括十六名少女拍攝裸照及對她們進行敲詐勒索。

　　聯合通訊社報道，法官頒下的判詞指出，被告利用不同的方法，誘騙及威脅受害人拍攝不雅影像，並在一段長時間內把那些影像發送給許多人，特別是他公開受害人的身份，對許多受害人造成無法彌補的傷害。

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