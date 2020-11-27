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泰國示威爆槍擊 巴育籲遵守法律

2020-11-27 列印
　　泰國周三晚的反政府示威再爆槍擊事件，經泰國警方一夜調查後，發表結果指是職業大學生的競爭對手人民黨小組的警衞開槍。警方指事件不涉及任何第三方或外部人員。總理巴育對有關槍擊事件表示遺憾，又呼籲抗議者遵守法律。

　　據大都會警察局副局長塔維查（Tavichai）表示，事件是周三晚十時左右抗議活動結束後，兩組警衞間爆發了激烈的爭吵，隨後放鞭炮和開槍。其中一名警衞的腹部被槍擊，被送往拉瑪九醫院進行急診手術，目前已脫離危險期。

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