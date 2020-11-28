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法警毆打黑人片曝光 激化警察濫暴關注

2020-11-28 列印
　　法國爆出一宗數名警員無理毆打黑人的事件，惹民憤及抗議，再激化公眾對警察濫暴的關注。

　　法國內政部長達爾馬寧已下令涉案警員停職受查。不過，當局沒有公佈該數名涉案警員的名字，現階段也不知道會否對他們作出紀律處分，只是說會按既定程序處理。

　　法國新聞網站Loopsider周四公開攝錄片段可見，任職音樂監製的黑人澤萊（Michel Zecler）在返回音樂製作室中途，被最少三名警員包圍、拳打腳踢並揮動警棍，更向他一人施放催淚氣體。

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