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多達37警受傷 內政部長譴責 ﻿法國反警暴示威﻿﻿拘至少46人﻿

2020-11-30 列印
■今次遊行集結了記者協會、新聞系學生、左翼活躍份子及移民權益組織等。美聯社
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　　﻿法國反警暴示威持續，周六全國各地有超過十三萬人上街，反對禁止惡意透過影像或照片披露警員樣貌的新安全法，認為會損害新聞自及縱容警暴。巴黎示威期間有人縱火燒車及擲石，警方要施放催淚彈及水炮驅散，拘捕至少四十六人，多達三十七名警員受傷。內政部長達爾馬寧譴責，不能接受針對警員的暴力行為。

　　巴黎共有四萬六千人參與「為自由而走」遊行，要求撤回該項整體安全法案，保障新聞自由並避免警察暴力。除譴責警暴外，還要求內政部長達爾馬寧和巴黎警察首長拉勒芒辭職。今次遊行集結了不少政治人物、記者協會、新聞系學生、左翼活躍份子、非政府組織、司法新聞協會、人權聯盟及移民權益組織等，更有疑似激進無政府主義者「黑塊」份子混入。他們砸毀車輛與店舖、焚燒或推翻路邊車輛，並火燒法國中央銀行建築物。示威者又向防暴警察投擲石塊及路磚，警民雙方也互相投擲煙霧彈，警方要發射水炮及催淚彈驅散示威者。巴黎遊行持續至晚上，警民對峙衝突不斷。 除巴黎以外，里爾、波爾多、里昂等七十個城市也串聯動員抗議法案，其中也出現部份警民暴力衝突。﻿

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