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特朗普擬在拜登就職日「贈興」

2020-11-30 列印
■特朗普打算在拜登就職當天，宣佈參選「搶鏡」。美聯社
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　　美國總統特朗普至今拒絕承認在大選中落敗，賓州最高法院周六駁回特朗普支持者的訴訟。據美媒指，由於選舉訴訟戰一再失利，特朗普已放眼下屆，已與顧問和友人商討四年後如何奪回白宮，並打算在拜登就職當天「贈興」，宣佈參選以「搶鏡」。

　　據《野獸日報》引述三名消息人士指出，特朗普正考慮要在拜登宣誓當天宣佈將參選下屆美國總統大選，以搶拜登風頭。他曾私下吹噓，即使拜登入主白宮，自己還是會受到極大關注，因為自己才是收視保證，更嘲諷拜登「很無趣、很無聊」。

　　媒體指出，特朗普即使贏不回白宮，也打算干擾未來四年拜登執政，而其中一招就是在拜登就職宣誓當天，同步宣佈自己將參選二○二四年總統大選。

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