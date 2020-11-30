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阿富汗一日兩宗自殺式襲擊 至少34死逾40傷

2020-11-30 列印
　　阿富汗近日發生多宗自殺式炸彈襲擊事故，周日分別在加茲尼省東部及阿富汗南部發生兩宗自殺式炸彈襲擊，據報至少三十四人死亡，四十多人受傷，當中包括兒童。未有組織承認責任。報道指，阿富汗南部襲擊是針對駐紮巴爾省議會首長車隊，襲擊造成至少三人死亡，二十一人傷，包括兒童。而巴爾省議會負責人阿塔揚‧哈克巴亞特（Attajan Haqbayat）就於襲擊中倖免於難。

　　此外，加茲尼省東部的襲擊針對阿富汗安全部隊的一支部隊，據報在襲擊者駕駛滿載炸藥的軍車，撞向陸軍突擊部隊基地，而部隊亦開火還擊，引發猛烈爆炸。

　　目前至少三十一名士兵喪生，二十四人受傷。不過攻擊還破壞了周圍的民居，預期該現場將有更多死傷。上周二下午在巴米揚市亦發生連環爆炸，造成至少十七人死，超過五十人受傷。分析指，自從九月阿富汗政府與塔利班展開和談以來，暴力活動急劇增加。

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