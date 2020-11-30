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伊朗核科學家遭暗殺亡 以色列指對事件毫無頭緒

2020-11-30 列印
　　伊朗「核武之父」法赫里扎德遇害事件，仍未有組織及國家承認發動暗殺。一直被指是兇手的以色列，當局首次就事件回應指，對是誰殺死法赫里扎德一事毫無頭緒。美國官方亦強調，與事件無關。聯合國就籲各方克制。周六在德黑蘭遇害的首席核子科學家法赫里扎德，晚上在清真寺舉殯。伊朗司法部長雷伊斯（Ayatollah Ebrahim Raisi）亦到場致意。根據赫里扎德的遺孀指，法赫里扎德的死將會激發大批人繼續他的工作。

　　伊朗總統魯哈尼指責，是以色列發動暗殺，揚言一定會報復。有伊媒社論指，一旦有證據證明兇手是以色列，應襲擊海法港摧毀其設施及造成大量人命傷亡。有報道指，以色列已提高各國大使館的警戒級別；而美軍航母「尼米茲號」就重新部署波斯灣。

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