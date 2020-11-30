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神還原「羅馬競技場」 樂高最巨積木一推即搶光

2020-11-30 列印
　　世界著名的積木玩具公司樂高（LEGO）日前推出史上最大的積木套組「羅馬競技場」 ，套組一出，即被搶購一空。樂高推出的「羅馬競技場」（Colosseum）套裝模仿了原型外觀上的古希臘建築模式，亦即多利克式立柱、愛奧尼亞式立柱（柱頭部份有着兩縷捲曲）和科林斯柱式的圓柱，以及遍佈整個競技場的標誌性拱門。組裝完成後高十寸半、寬二十寸半。

  除了是向擁有將近二千年歷史的古羅馬競技場致敬，更是打破樂高品牌紀錄，創下史上最巨大的樂高套組，一共由九千零三十六個積木所組成，售價約五百四十九美元（約四千二百六十三港元）。據了解，羅馬競技場建於公元八十年，當時可以容納成千上萬的民眾觀賞表演，是現存較大型的同類建築，至今仍是受歡迎的景點。

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