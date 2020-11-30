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日「火流星」掠過 網民以為世界末日

2020-11-30 列印
　　日本昨日凌晨出現「火流星」，不過東海至四國及近畿都有目擊者，流星更一度照亮夜空。日本放送協會（NHK）引用專家指，流星「最後的熾熱亮度似乎已經滿月了。」根據NHK於三重縣、愛知縣的攝像機所捕捉，昨日凌晨一時三十四分左右在西日本觀察到一枚「火流星」，在南部的天空中出現「流星」，並於幾秒鐘後亮度明顯增高，令整個天空一瞬間被照亮。

　　NHK引用「火流星」專家藤井大一（Daichi Fujii）所言：「火流星相對較快，而最終燃燒的亮度近乎是滿月。」將會通過不同的視頻分析，以確定其軌跡及來源。另有媒體報道指，有目擊的網民表示，以為世界末日，亦有人形容情景可怕。

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