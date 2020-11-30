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傳梅拉尼婭出版回憶錄

2020-11-30 列印
　　八卦網站Page Six報道，美國第一夫人梅拉尼婭正考慮出版一本回憶錄，寫下在白宮四年的真實歲月，總統特朗普正鼓勵她出書。梅拉尼婭的前資深顧問兼前密友沃爾科夫（Stephanie Winston Wolkoff）早前推出一本回憶錄，揭露梅拉尼婭鮮為人知的「爆炸性」內幕，內容大多為負面描述，對梅拉尼婭打擊甚深。

　　據報梅拉尼婭正就出書協議進行商討，以敍述她在白宮內的真實生活。消息指對於這個可以自己賺錢的機會，她深表興趣。消息指，在受到沃爾科夫出賣後，梅拉尼婭自己寫故事肯定會大賣。



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