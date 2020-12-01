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大流行（pandemic）成《韋氏字典》年度單字

2020-12-01 列印
        新冠肺炎大流行對全球造成不可磨滅的影響。美國權威字典《韋氏字典》（Merriam-Webster），選出大流行（pandemic）為二○二○年度單字。據悉，世衞今年三月把新型冠狀病毒疫情定性為「全球大流行（pandemic）」，令這個字成為當時最熱門的字眼。

但早於今年一月初，大流行這個字的使用程度在韋氏網站已開始有上升趨勢。而二月當美國宣佈出現首宗死亡個案及「郵輪群組」後，這個字變得更加熱門。
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