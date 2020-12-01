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拜登與愛犬玩耍滑倒 骨裂須穿固定靴

2020-12-01 列印
　　美國總統當選人拜登上周六與愛犬玩耍時不慎滑倒，檢查後發現除扭傷了右腳踝外，更證實右腳骨裂，須穿固定靴數周，未知會否影響總統宣誓就職典禮。而總統特朗普透過Twitter祝對方早日康復。

　　據拜登辦公室表示，拜登是和他的德國牧羊犬「少校」（Major）玩耍時滑倒。為拜登治療的骨科醫生奧康納表示，進行電腦斷層掃描後發現，拜登的右腳掌中間位置兩條小骨出現細微裂痕。奧康納說：「可以預期的是，拜登接下來數星期都要穿着固定靴。」

　　七十八歲的拜登將是美國歷來最年邁總統，其健康狀況一直備受外界關注及被對手「消費」。

　　另外，拜登於周日委任「全女班」的白宮高層通訊團隊，為美國史上首見。特朗普就繼續挑戰選舉結果，威斯康辛州兩個最大縣重點選票後，維持拜登勝出。
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