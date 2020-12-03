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國安顧問獲特赦 疑有人賄賂白宮

2020-12-03 列印
　　美國總統特朗普早前宣佈特赦在通俄案中認罪的前白宮國家安全顧問弗林惹起外界爭議之際，最新消息指，司法部掌握到證據，疑似有人以金錢賄賂白宮，換取總統特赦。

　　按聯邦法院公佈的法院文件，司法部正調查是否有人透過大筆政治捐獻，秘密游說白宮。據報多名華府地區聯邦檢察官聲稱收到證據，有人試圖以這些政治捐獻來換取總統以換取總統特赦或撤銷、延後判決。此外，檢察官在調查一宗游說串謀案，有兩名身份不詳者假裝成說客，與白宮高層官員接觸，違反了美國游說法。 　

  另外，據《紐約時報》報道，特朗普擔心自己親友與子女遭拜登「清算」，曾私下與幕僚討論要特赦長子唐納德、次子埃里克以及長女伊萬卡；而特朗普私人律師朱利安尼已於上周與特朗普討論特赦他本人。
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