用冷凍24及27年胚胎 美婦兩度誕女破紀錄

科技破解夫婦不育之苦。美國田納西州一對夫婦深受不孕症所苦，三年前植入冷凍了二十四年的胚胎，在同年十一月生下一名女嬰，成為史上冷凍時間最長且成功誕生的胚胎。到今年十月底，兩人再誕下另一個來自冷凍胚胎的女兒，而次女的胚胎冷凍時間長達二十七年，再次打破世界紀錄。



兩度透過植入冷凍胚胎誕女的蒂娜（Tina Gibson）與丈夫吉布森十月底開心迎接小女兒莫莉（Molly）的到來。莫莉的胚胎於一九九二年十月就被冷凍起來，今年二月才解凍，植入蒂娜子宮內發育，結果長成一個體重逾六磅的寶寶，十月底順利出生。



夫婦一開始想要採取傳統途徑收養孩子，在女方父母建議下，決定到國家胚胎捐贈中心看看。蒂娜表示，她和丈夫有了長女艾瑪（Emma）後，一直渴望替孩子添個伴，未料因此兩度打破世界紀錄，二人如今每天對於擁有兩個女兒一事感到驚奇又珍惜。