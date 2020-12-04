美國眾議院通過「外國公司問責法案」

美國眾議院周三（當地時間）通過「外國公司問責法案」（The Holding Foreign Companies Accountable Act），法案規定在美上市的企業，必須證明不受外國政府控制或擁有，而連續三年未有遵守「美國上市公司會計監督委員會」審計規則的企業，亦不可以上市。法案被外界視為抗衡中企的策略，中國外交部回應，美方行動只不過是美國對中國的企業進行政治打壓的一個具體的行動，強調中方將採取必要措施維護自身正當合法權益。



有關法案將送交總統特朗普簽署，多間媒體分析指，法案可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市，除非他們遵守美國的審計標準。



中國外交部堅決反對將證券監管政治化的做法，希望美方能夠為外國的企業在美國投資和經營提供公平公正的環境，而不是想方設法設置層層障礙。法案再次表明美國對中國公司採取歧視政策，是政治打壓中國企業。