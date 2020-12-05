拜登指上任後要求國民戴口罩百日

美國總統當選人拜登周四表示，會要求美國國民在明年宣誓就職後的頭一百天內戴口罩，同日他更表明要有傳與特朗普不和的過敏與感染疾病中心主管福奇（Anthony Fauci）留任；而經常指大選有舞弊情況的總統特朗普，周四拒絕透露他是否仍信任司法部長巴爾。據報，忠心耿耿的巴爾日前大唱反調，令到特朗普不悅 ，有人揣測巴爾可能烏紗不保。



拜登表示他就職首日，他會要求公眾戴口罩一百天，也會下令國內所有政府建築物，嚴格規定入內的人都要戴口罩。不過憲法專家說，美國總統無權強制下令人民戴口罩，但拜登表示，他和副總統當選人賀錦麗會做榜樣。



另外，特朗普與巴爾的不和，源於巴爾周二受訪表示到目前為止，司法部找不到任何證據證明大選出現大規模舞弊和詐騙，說法與特朗普不符。特朗普周四就指，巴爾沒有尋找過任何證據。司法部發言人拒絕對特朗普的言論作出回應，也拒絕評論特朗普和巴爾的關係。



