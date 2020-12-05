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美情報總監警告 中國威脅民主自由

2020-12-05 列印
　　美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）周四發出警告，把中國為自從第二次世界大戰以來，對世界民主和自由的最大威脅，甚至指中國正專注於支配世界。中國外交部則反駁，指在地緣政治上，對美國構成最大威脅的正正是美國自己。

　　拉特克利夫於《華爾街日報》發文指，中國威脅美國及全球。他更指已把八百五十億美元的年度預算經費中的一部份資源，轉移到針對中國的情報工作之上。

　　中國外交部就表示，在地緣政治上，對美國構成最大威脅的正是美國本身。美方近年大搞單邊主義，亦是全球最好戰的國家；反觀中方已和平發展成世界第二大經濟體，誰是國際秩序的破壞者，國際社會一目了然。發言人敦促美方停止製造和散佈政治病毒，損害中美關係及互信。

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