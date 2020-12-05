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東京奧運退票81萬 佔總數一成八

2020-12-05 列印
　　東京奧運延遲至來年舉行，東京奧組委指，在上周一的退票期內，已受理八十一萬張的退票申請，佔已售門票一成八，奧組委估計會在本月底開始退款。

　　日媒引述奧組委指，情況反映仍有超過八成門票的持有人是期待奧運會在明年如期舉行。奧組委表示十分難得，會繼續為舉辦安心、安全的奧運會而做準備。

　　本次退票安排未包括大約一百萬張透過代理商出售的門票，這批門票的持有人，須透過代理商辦理退票。

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